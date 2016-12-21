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Сирия: террористы обстреляли Алеппо, Дамаск и Хаму
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Сирия: террористы обстреляли Алеппо, Дамаск и Хаму

Вчера 23:22
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Сирия: террористы обстреляли Алеппо, Дамаск и Хаму

Дамаск (Сирия), 21 декабря. За прошедшие сутки на территории Сирии зафиксировано 26 нарушений режима тишины. Об этом сказано в информационном бюллетене, опубликованном Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Боевики открывали огонь по Дамаску (16), Алеппо (8) и Хаме (2).

В провинции Алеппо террористы нанесли удары по кварталам Сукари, Лерамон, «3000», Маньян, Амри и Эль-Амрия. В провинции Хаме удары пришлись на Махарду и Суран. Сотрудники Международного Красного Креста сообщили, что из восточных кварталов сирийского города были эвакуированы все больные и раненые.

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Настасья Шеркунова
#сирия
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