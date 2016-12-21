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Россияне получат интерактивную карту магазинов, торгующих контрафактным алкоголем
Общество

Россияне получат интерактивную карту магазинов, торгующих контрафактным алкоголем

Вчера 23:20
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Россияне получат интерактивную карту магазинов, торгующих контрафактным алкоголем

Москва, 21 декабря. В Сети появится интерактивная карта магазинов Москвы и Московской области, которые продают контрафактный алкоголь. Об этом сообщает журналистам председатель комиссии по безопасности Общественной палаты Антон Цветков.

По его словам, ведомство создало карту, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать магазины, нарушающие законы о реализации алкогольной продукции – те, которые, торгуют спиртным в ночное время или контрафактной продукцией. Также будет возможность отмечать на ней новые места.

Приложение можно будет установить на смартфон. Как сообщается, следующие версии программы позволят пользователям самим отмечать магазины на карте.

 

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Антон Зарубин
#алкоголь
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