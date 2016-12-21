Сирия: к перемирию присоединилось поселение в Латакии

Дамаск (Сирия), 21 декабря. За прошедшие сутки на территории Сирии к режиму прекращения боевых действий присоединилось одно поселение. Об этом сказано в информационном бюллетене, опубликованном Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Приверженность режиму тишины подтвердили представители населенного пункта, расположенного в провинции Латакия. В настоящее время режим прекращения огня соблюдают 1074 населенных пунктов.

Продолжаются переговоры с незаконными вооруженными формированиями в Дамаске, Хомсе, Хаме, Алеппо и Эль-Кунейтре.

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