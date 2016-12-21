Спецслужбы следили за исполнителем теракта в Берлине еще с марта

Берлин, 21 декабря. Наблюдение за предполагаемым исполнителем теракта на рождественской ярмарке в Берлине со стороны властей длилось несколько месяцев, сообщает ряд западных СМИ.

Как рассказала прокуратура Берлина, расследование в отношении выходца из Туниса Аниси Амри, которого подозревают в совершении теракта, началось еще 14 марта, когда было получено предупреждение о федеральных властей. По данным властей земли Северная Рейн-Вестфалия, Амри мог готовить взлом с целью ограбления, чтобы добыть деньги на оружие.

Также есть данные, что Амри связан с наркоторговлей, в частности в Берлине. Однако однозначных доказательств его вины найдено не было, поэтому слежка была прекращена.

Напомним, что теракт произошел в понедельник вечером на рождественском рынке в Берлине, когда грузовик протаранил толпу. 12 человек погибли, 48 получили ранения.