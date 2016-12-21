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Ученые вплотную подошли к победе над «коровьим бешенством»
Технологии

Ученые вплотную подошли к победе над «коровьим бешенством»

Вчера 22:47
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Ученые вплотную подошли к победе над «коровьим бешенством»

Вашингтон, 21 декабря. Молекулярные биологи из США научились находить следы «коровьего бешенства» в крови человека – даже при начальных стадиях болезни. Подобное открытие может помочь защитить людей от заражения или даже предотвращать развитие болезни.

Коровье бешенство  вызывается прионами – особым видом белков, которые, попадая в организм, приводят к тому, что в нем начинают накапливаться прионные молекулы, состоящие из похожих на них белков. Накопление прионов в нейронах приводит к повреждениям мозга и смерти.

Ученые смогли разработать особую методику размножения белков в образцах крови, аналогичную развитию прионов внутри нервных клеток. При по мощи набора ферментов им удалось размножать и разбивать прионы на части, чтобы получить из них новые белковые частицы. Данный метод позволяет обнаруживать следы прионов в крови больных даже при самой малой концентрации.

 

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Антон Зарубин
#коровье бешенство
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