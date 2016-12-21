Великобритания и Чехия бойкотируют этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Москва, 21 декабря. Сборные Великобритании и Чехии по биатлону отказались принимать участие в восьмом этапе Кубка мира, который состоится в марте 2017 года в Тюмени.

Президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза заявил, что сборная бойкотирует этап Кубка мира, так как Россия должна быть наказана за применение допинга.

«Я не могу представить, что этап все-таки пройдет в Тюмени, хотя бы по той причине, что спортсмены туда не поедут. По крайней мере, чешских биатлонистов там не будет, мы уже об этом договорились. Думаю, России нужно дать понять, что все произошедшее – это очень плохо», — заявил он.

Британский союз биатлонистов опубликовал заявление, в котором сообщается, что сборная Великобритании будет бойкотировать восьмой этап Кубка мира в Тюмени из-за выводов доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России.

Стоит напомнить, что накануне была озвучена вторая часть доклада Ричарда Макларена. Во второй части доклада Макларена фигурирует список из 31 российского биатлониста, которые якобы использовали допинг.