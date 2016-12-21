Стало известно расписание инаугурационной недели Трампа

Вашингтон, 21 декабря. Первая официальная часть инаугурационных мероприятий избранного президента США Дональда Трампа начнется 19 января. Об этом стало известно после публикации графика его инаугурации.

Инаугурационный комитет избранного президента обнародовал планы Трампа на инаугурационную неделю. Мероприятия начнутся с возложения избранным президентом и вице-президентом венка на Арлингтонском национальном мемориальном кладбище. После этого пройдет праздничный концерт у мемориала Линкольна.

На следующий день президент и вице-президент принесут торжественную клятву в здании Капитолия и примут участие в инаугурационном параде.