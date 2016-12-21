Личный врач Трампа рассказал о состоянии здоровья нового президента

Вашингтон, 21 декабря. Здоровью избранного президента США Дональда Трампа ничего не угрожает, заявил его личный врач Гарольд Борнстейн.

По его словам, он даже никогда не задумывался, что Трамп является самым старым президентом в истории США – до этого самым пожилым на момент инаугурации был Рональд Рейган. Однако Борнстейн отметил, что никаких поводов для беспокойства за здоровье Трампа нет.

Борнстейн отметил, что на данный момент нет предпосылок для стремительного ухудшения состояния здоровье Трампа. «Если уж что-то с ним случится, то, значит, случится», – отметил медик, напомнив, что, по американским законам, в том случае, если президент не может исполнять свои обязанности, его замещает вице-президент.