Стратегия по борьбе с допингом в РФ будет представлена в феврале

Москва, 21 декабря. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что к февралю будет разработана стратегия по борьбе с допингом в российском спорте.

«Комиссия работает по этому направлению, к февралю стратегия должна быть», — сказал Жуков.

Стоит напомнить, что накануне была озвучена вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой говорится, что в России якобы существует «система укрывательства употребляющих допинг спортсменов», однако никаких конкретных фактов в докладе представлено не было.

Позднее в Министерстве спорта РФ заявили об отсутствии государственных программ поддержки допинга в спорте. В ведомстве также добавили, что с целью формирования конструктивной позиции тщательно изучат представленную в докладе информацию.