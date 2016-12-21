Названа причина смерти актера Шалевича

Москва, 21 декабря. Российский актер Вячеслав Шалевич скончался от осложнений после пневмонии.

Причиной развития пневмонии у артиста стал ослабленный иммунитет. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня вечером сердце Шалевича остановилось. Медикам не удалось восстановить работу сердца.

Напомним, в начале декабря 83-летнего актера Вячеслава Шалевича экстренно госпитализировали, после чего он впал в кому. До самой смерти он не приходил в сознание.

Народный артист России за свою творческую карьеру снялся более чем в сотне фильмов, в том числе в «Капитанской дочке», «Три тополя на Плющихе» и «Семнадцать мгновений весны».