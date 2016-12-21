Минтранс РФ приостановит авиасообщение c Таджикистаном с 22 декабря

Москва, 21 декабря. Авиасообщение между Россией и Таджикистаном будет приостановлено с 22 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе РФ.

«Мы свои действия подтверждаем. Авиасообщение будет приостановлено с 00 часов 22 декабря», — сообщил представитель Минтранса.

Стоит напомнить, что 21 декабря Таджикистан отказал российской авиакомпании «Ямал» в выполнении полетов из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Душанбе. В Минтрансе Таджикистана заявили, что не успели назначить перевозчика на данном направлении со своей стороны, в то время как Москва сделала это в одностороннем порядке.

В свою очередь Москва пообещала полностью остановить авиасообщение между Россией и Таджикистаном.