Горбачев признал свою роль в распаде СССР

Москва, 21 декабря. Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не снимает с себя долю ответственности за распад Советского Союза.

По словам Горбачева, спустя четверть века после распада СССР он признает, что также несет ответственность за случившееся. Он подчеркнул, что в условиях перестройки была реальная возможность обновить и реформировать страну, однако большая часть участников этого процесса «отказалась проявлять ответственность».

«Я не снимаю с себя свою долю ответственности. Но моя совесть чиста», – отметил бывший президент, подчеркнув, что отстаивал СССР до конца, действуя политическими методами.