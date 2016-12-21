Жители Индонезии публично унизили двух воришек из Австралии

Джакарта, 21 декабря. Жители индонезийского острова Гили Траванган заставили двух туристов из Австралии пройтись по «тропе позора» за то, что те украли велосипед из отеля. Поскольку на острове нет как таковых сил полиции, вершить правосудие над воришками взялись сами местные жители.

Парню и девушке, которые нарушили законы гостеприимства, надели на шею таблички с надписью «Я вор. Не поступайте, как я» и заставились пройтись в таком виде на глазах у остальных жителей Гили Траванган, после чего их попросили покинуть остров, пишет «Подмосковье сегодня».