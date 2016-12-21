Восточное Алеппо покинули раненые и больные сирийцы

Женева, 21 декабря. Все больные и раненые жители покинули восточную часть сирийского Алеппо. Об этом в среду проинформировали официальные представители Международного комитета Красного Креста (МККК).

«Последний госпиталь в восточном Алеппо опустел. Все пациенты были эвакуированы вместе с другими людьми, которые нуждаются в медицинской помощи», — указано в заявлении пресс-службы МККК.

Напомним, ранее стало известно о том, что в южные кварталы Алеппо были доставлены беженцы, эвакуированные из провинции Идлиб.

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