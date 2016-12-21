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Путин считает, что депутатам Госдумы необходимо новое здание
Политика

Путин считает, что депутатам Госдумы необходимо новое здание

Вчера 21:48
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Путин считает, что депутатам Госдумы необходимо новое здание

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин считает, что парламентариям необходимо новое здание. Об этом президент заявил в ходе встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации.

«Новое здание парламента, сам очень хочу, но без денег не получается. Мы подсчитали, того имущества, которое предполагается отдать на погашение расходов по строительству нового здания, недостаточно. Если действительно, можно выделить участки земли в Новой Москве, еще что-то — давайте посчитаем еще раз. С удовольствием, пожалуйста, я не против, наоборот», — сказал Путин.

Также в ходе встречи президент выразил благодарность депутатам за активную работу над федеральным бюджетом. Путин отметил, что парламентариям удалось за короткий промежуток времени принять большое количество важных решений, среди которых главный финансовый документ страны.

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Кирилл Иванов
#владимир путин
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