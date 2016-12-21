Володин рассказал о взаимоотношениях с Кириенко и администрацией президента

Москва, 21 декабря. У спикера Государственной Думы Вячеслава Володина выстроены хорошие отношения с администрацией президента. Об этом рассказал сам Володин. По его словам, он проводит совместную работу с первым заместителем администрации президента Сергеем Кириенко и даже уже несколько раз встречался с ним лично.

Володин отметил, что у него в целом хорошие отношения с администрацией президента. Так же он подчеркнул, что давно знаком Кириенко и рассматривает его как порядочного и профессионального человека. Спикер ГД подчеркнул, что взаимодействует с ним и уже трижды встречался лично.