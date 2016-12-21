Госдума приняла законопроект об упрощенной регистрации в Крыму

Москва, 21 декабря. Госдума приняла в первом чтении законопроект, распространяющий нормы о регистрации граждан РФ в городах федерального значения на Крым и Севастополь. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Гражданин РФ вправе не регистрироваться по месту пребывания в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Севастополе или в одном из населённых пунктов республики Крым, если он зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Севастополе или в одном из населённых пунктов республики Крым», — говорится в тексте законопроекта.

Благодаря принятому законопроекту, жители Крыма и Севастополя будут освобождены от административной ответственности за отсутствие временной регистрации в Крыму или Севастополе при наличии прописки в соседнем регионе.