FAN-TV Лента новостей
Госдума приняла законопроект об упрощенной регистрации в Крыму
Россия

Госдума приняла законопроект об упрощенной регистрации в Крыму

Вчера 21:34
136

Госдума приняла законопроект об упрощенной регистрации в Крыму

Москва, 21 декабря. Госдума приняла в первом чтении законопроект, распространяющий нормы о регистрации граждан РФ в городах федерального значения на Крым и Севастополь. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Гражданин РФ вправе не регистрироваться по месту пребывания в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Севастополе или в одном из населённых пунктов республики Крым, если он зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Севастополе или в одном из населённых пунктов республики Крым», — говорится в тексте законопроекта.

Благодаря принятому законопроекту, жители Крыма и Севастополя будут освобождены от административной ответственности за отсутствие временной регистрации в Крыму или Севастополе при наличии прописки в соседнем регионе.

комментарии
Кирилл Иванов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

Сегодня 19:30
4

Воруйте дальше, живите лучше: киевляне рассказали о жизни с новыми тарифами на ЖКХ

Сегодня 19:07
139

Погребинский: Изгнание Савченко из ПАСЕ только повысит ее популярность

Сегодня 18:36
192

Главные новости 22 декабря

Сегодня 18:35
414

«Гоблин» Пучков о приговоре Карауловой: Терроризм таблетками не лечится

Сегодня 18:09
218
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

19:30

Курды обвиняют власти Ирана в убийстве своих людей в Ираке

19:27

«Мучное» нападение на Вальса в Страсбурге попало на видео

19:16

Сирия: пять человек погибли при обстреле города Дераа

19:13

Ляшко: Савченко поймала звезду и думает, что она мессия

19:11

WADA заподозрило российских конькобежцев в употреблении марихуаны

19:07

Воруйте дальше, живите лучше: киевляне рассказали о жизни с новыми тарифами на ЖКХ

19:07

Алеппо: более 180 раненых были эвакуированы в турецкие больницы

19:06

Украинцы требуют привлечь Порошенко к ответственности за вранье

19:05

Хмеймим получает лучшее оборудование и высокоточное оружие из России

18:55

Морская авиация Балтийского флота отрабатывает дозаправку самолетов в воздухе

18:55

Власти Литвы переполошились из-за российских «жучков» в своих компьютерах

18:55
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме
Читать
Закрыть