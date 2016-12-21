Махнем шампанского: Путин завершил встречу с депутатами на веселой ноте

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин предложил депутатам и сенаторам «махнуть шампанского», завершая встречу с парламентариями.

«У нас планировалось по бокалу шампанского? Ну пойдемте, махнем, как в народе говорят», — сказал глава государства, подводя итоги мероприятия.

Напомним, что в среду Путин провел встречу с членами парламента, в ходе которой обсудил переопределение табачных акцизов на регионы, динамику доходов населения России, размер резервов на 2018 год и ряд других актуальных вопросов.