Туман над столицей: «Джебхат ан-Нусра» атаковала исторический центр Дамаска

В преддверии Рождества обострилась обстановка на некоторых участках фронта рядом с Дамаском.

По сообщениям, поступившим корреспондентам Федерального агентства новостей (ФАН) из нескольких военных и общественных источников, боевики группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ), контролирующие район Джобар, участили минометные обстрелы исторического центра сирийской столицы.

Позиции террористов расположены примерно в трех километрах от кварталов Баб-Шарке и Баб-Тум. Чуть меньше суток назад, вечером 20 декабря несколько мин (предположительно, калибра 60 мм), выпущенных террористами в сторону центра, упали в непосредственной близости от Мечети Омейядов — одной из старейших в мире мечетей.

Как известно, на территории мечети расположены могилы пророка Иоанна Крестителя и Салах-ад-Дина. По заверениям сотрудников администрации района и персонала мечети, обстрелы центра Дамаска происходили регулярно, однако, попадания в мечеть за пять с лишним лет войны можно было сосчитать по пальцам.

Необходимо напомнить, что в ходе предыдущего обстрела (случившегося меньше недели назад) несколько мин попали во внутренний двор главной достопримечательности Дамаска. Погибли двое рабочих, восстанавливавших рельефные орнаменты на колоннах, и были ранены шесть мусульман, пришедших на вечернюю молитву. В настоящий момент погодные условия не способствуют своевременному обнаружению позиций артиллерии исламистов. Низкая облачность и туман мешают работе корректировщиков и пилотов ВВС Сирии.