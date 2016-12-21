Алюминий в мозгу человека может вызвать болезнь Альцгеймера

Берлин, 21 декабря. Большое количество алюминия в мозговой ткани может быть причиной развития болезни Альцгеймера. Об этом рассказали специалисты из Кильского университета.

По словам немецких экспертов, уровень металла в головном мозге пациента, скончавшегося от Альцгеймера, совпадает с тем, который фиксируется у человека, умершего от энцефалопатии.

Напомним, ранее американские ученые указали на то, что нарушение обоняния якобы является первым симптомом болезни Альцгеймера.

Читайте по теме: Ученые нашли уникальный способ лечения болезни Альцгеймера