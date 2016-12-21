Минобороны РФ и Пентагон обсудили безопасность полетов над Сирией

Вашингтон, 21 декабря. Военные ведомства России и США провели видеоконференцию по безопасности полетов в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Питер Кук.

Как рассказал Кук, данная видеоконференция прошла в рамках очередной сессии диалога Пентагона и российского Минобороны по меморандуму о взаимопониманию в Сирии. Американский представитель подтвердил, что обе стороны продолжают ранее согласованных мер по предотвращению инцидентов в небе над Сирией.

Сообщается, что обе стороны переговоров подтвердили полезность соблюдения меморандума. Напомним, что он был подписан 20 октября 2015 года, чтобы обеспечить безопасность полетов во время операций в небе над Сирией.