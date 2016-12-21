FAN-TV Лента новостей
Минобороны РФ и Пентагон обсудили безопасность полетов над Сирией
Весь мир

Минобороны РФ и Пентагон обсудили безопасность полетов над Сирией

Вчера 21:28
78

Минобороны РФ и Пентагон обсудили безопасность полетов над Сирией

Вашингтон, 21 декабря. Военные ведомства России и США провели видеоконференцию по безопасности полетов в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Питер Кук.

Как рассказал Кук, данная видеоконференция прошла в рамках очередной сессии диалога Пентагона и российского Минобороны по меморандуму о взаимопониманию в Сирии. Американский представитель подтвердил, что обе стороны продолжают ранее согласованных мер по предотвращению инцидентов в небе над Сирией.

Сообщается, что обе стороны переговоров подтвердили полезность соблюдения меморандума. Напомним, что он был подписан 20 октября 2015 года, чтобы обеспечить безопасность полетов во время операций в небе над Сирией.

 

комментарии
Антон Зарубин
#минобороны рф #пентагон
Новости партнеров
Эксклюзив

Здоровый сон, «Оливье» и морс: как встретят 2017-й год звезды российского спорта

Сегодня 19:45
35

«Гоблин» Пучков о боярышниковом веселье на Украине: Это реакция фашистов и дегенератов

Сегодня 19:42
41

Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

Сегодня 19:30
116

Воруйте дальше, живите лучше: киевляне рассказали о жизни с новыми тарифами на ЖКХ

Сегодня 19:07
188

Погребинский: Изгнание Савченко из ПАСЕ только повысит ее популярность

Сегодня 18:36
230
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Здоровый сон, «Оливье» и морс: как встретят 2017-й год звезды российского спорта

19:45

«Гоблин» Пучков о боярышниковом веселье на Украине: Это реакция фашистов и дегенератов

19:42

Турецкие следователи нашли след Гюлена в убийстве российского посла

19:40

Путин стал главной медиаперсоной 2016 года

19:37

Гонщицу Мару Багдасарян могут пожизненно лишить водительских прав

19:35

Киев оштрафовал радио «Шансон» за песню Дениса Майданова о «флоте агрессора»

19:33

Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

19:30

Курды обвиняют власти Ирана в убийстве своих людей в Ираке

19:27

«Мучное» нападение на Вальса в Страсбурге попало на видео

19:16

Сирия: пять человек погибли при обстреле города Дераа

19:13

Ляшко: Савченко поймала звезду и думает, что она мессия

19:11

WADA заподозрило российских конькобежцев в употреблении марихуаны

19:07
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Здоровый сон, «Оливье» и морс: как встретят 2017-й год звезды российского спорта
Читать
Закрыть