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Мастер и его море: в Петербурге открыли грандиозную выставку к юбилею Айвазовского
Общество

Мастер и его море: в Петербурге открыли грандиозную выставку к юбилею Айвазовского

Вчера 21:30
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Мастер и его море: в Петербурге открыли грандиозную выставку к юбилею Айвазовского

Русский музей вновь спровоцирует огромные очереди в корпус Бенуа: в среду, 19 декабря, в Петербурге открылась масштабная выставка картин к 200-летию со дня рождения самого знаменитого певца моря — Ивана Айвазовского. На торжественном открытии грандиозной экспозиции побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Айвазовский еще при жизни стал героем анекдотов и шуток, в том числе художественных. На картине одного из современников он выглядывает из летящего по рельсам поезда и на ходу успевает нарисовать то, что видит из окна.

Шесть тысяч картин за творческую жизнь — такой вдохновенный подвиг русского художника больше не повторил никто в мировом искусстве. Деньги были не нужны: необходимое на достойную жизнь и много сверх того он заработал достаточно быстро. Просто не мог не рисовать свое любимое море во всех его состояниях.

Мастер и его море: в Петербурге открыли грандиозную выставку к юбилею Айвазовского

Его картины есть в доме каждой зажиточной уважающей себя армянской семьи; целый ряд картин остался в США, где он их создал и даже не потрудился забрать в Россию; его шедевры хранит у себя Стамбул, а собрать в одной выставке все шесть тысяч картин не способна ни одна из мировых галерей.

Зато самые знаменитые работы Айвазовского активно гастролируют. «Девятый вал» в разгар празднования 300-летия Петербурга очень попросили привезти к себе японцы. Жители города Кобе, на который незадолго до выставки обрушилась волна цунами, устроили выставку одной картины и плакали у картины русского мариниста, потрясенные мощным образом неистовой стихии, чью неукротимость только что познали сами.

Айвазовскому была не слишком важна точность и реалистичность, хотя за это его не раз критиковали другие художники. «Ах, Илья Ефимович, какой же вы педант!», — восклицал он в ответ на указание Репина на ошибку в картине: мол, солнце светит на предмет сразу с двух сторон, что противоречит законам природы.

Мастер и его море: в Петербурге открыли грандиозную выставку к юбилею Айвазовского

«Почему Айвазовский до сих пор так пронимает людей? Он создал свой мир, свои море и небо, придумал их», — объясняет известный петербургский маринист Андрей Тронь, который сам провел много времени наедине с картинами мастера.

«Он смело отринул реалистические законы, нарисовал облака, воду так, как ему казалось, это должно выглядеть. И успех его в том, что он сумел миллионы людей убедить в том, что это и есть настоящая реальная природа. Это было его творческим мощным душевным прорывом, в котором у него получилось передать дух стихии», — считает Тронь.

Мастер и его море: в Петербурге открыли грандиозную выставку к юбилею Айвазовского

Такого больше не удалось никому — вот откуда такие толпы на выставках Айвазовского, чье искусство сметает и волнует, как его знаменитые бури и штормы на картинах. «Роман с Айвазовским» неизбежно случался у всех последующих маринистов и нередко Мастер подавлял их собственную творческую волю и личное видение.

«Он скала, которая осталась индивидуумом в мире маринистики. До него явного учителя нет, и после него нет шлейфа последователей. Он оказался одним, уникальным», — говорит Андрей Тронь.

Русский музей к 200-летию Мастера собрал в корпусе Бенуа 250 работ из его живописи, гравюр и прикладных произведений.

Пятнадцать экспонатов передали владельцы частных коллекций, впервые два масштабных батальных полотна «Морское сражение при Ревеле» и «Морское сражение при Выборге 1790» выпустило из своих стен Адмиралтейство — прежде эти картины никогда не покидали Военно-морскую академию.

Мастер и его море: в Петербурге открыли грандиозную выставку к юбилею Айвазовского

Большинство работ Айвазовского сосредоточено в Феодосийской галерее, которая предоставила свои сокровища для выставки в Петербурге. По словам куратора выставки заведующего отделом живописи XVIII — первой половины XIX века Русского музея Григория Голдовского, крымский музей наконец-то стали приводить в приличное состояние: после присоединения к России туда пришли необходимые дотации на реставрацию здания галереи, восстановление экспозиции, благоустройство могилы Ивана Айвазовского.

В левом корпусе Бенуа выставку дополняют подлинные предметы военно-морской тематики, побывавшие в морских путешествиях и сражениях. Если это пушка — то однажды она стреляла с бортов наших военных кораблей; если корабельная рында — ее звон слышали русские моряки; если носовой фонарь — он светил во время штормов и в безлунные ночи; если Андреевский флаг — то его трепал ветер в походах кораблей российского флота.

Мастер и его море: в Петербурге открыли грандиозную выставку к юбилею Айвазовского

Основу юбилейной экспозиции составили знаменитые работы из государственных собраний: «Вид Одессы в лунную ночь», «Девятый вал», «Волна», «Буря под Евпаторией», «Пушкин у моря». Частные коллекции удивят зрителям малоизвестными картинами: «Кронштадтский рейд», «Петербургская биржа», «Вид Дарьяльского ущелья ночью», пейзажами Малороссии.

Мастер и его море: в Петербурге открыли грандиозную выставку к юбилею Айвазовского

Моря на экспозиции много — оно бушует штормами, искрится под луной, нежится в рассветной дымке, алеет на закате, бросается волнами на крымские утесы, поглощает корабли или бережно несет их к солнцу. Для тех, кому не хватит, есть последний зал с инсталляцией: в ней бесконечно шумит и сменяется пейзажами цифровое море, перед которой можно посидеть на уютном диване и пережить в себе Айвазовского.

Выставка в корпусе Бенуа Русского музея продлится в Петербурге до 10 марта следующего года, попасть на нее можно будет по специальному билету.

комментарии
Евгения Авраменко
#крым #иван айвазовский #русский музей
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