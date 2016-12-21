Путин успокоил россиян размером «подушки безопасности»

Москва, 21 декабря. Размер российских резервов в 2018 году будет выше, чем ожидалось изначально. Такое заявление сделал в среду президент России Владимир Путин во время встречи с депутатами.

По его словам, из Резервного фонда было изъят триллион рублей, а Фонд национального благосостояния «пока еще держится».

«Мы планировали, что к концу 2018 году у нас где-то останется в резервах 2,2 - 2,5 трлн. Будет больше. На данный момент времени у нас 6,6 трлн рублей», — отметил Путин.

Президент также обратил внимание на рост золотовалютных резервов Центробанка, которые увеличились с 368 млрд до 385,4 млрд долларов. Эти средства хранятся на случай непредвиденных расходов и не используются в кредитовании.