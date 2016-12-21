Актер Вячеслав Шалевич скончался в Москве

Москва, 21 декабря. Народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич скончался в Москве.

Известный актер скончался на 83-м году жизни в реанимационном отделении столичной клиники. В начале декабря во время выступления Шалевичу стало плохо, но от госпитализации он отказался. Утром следующего дня он был экстренно доставлен в больницу, где впал в кому.

Шалевич известен зрителю по ролям в таких фильмах, как «Капитанская дочка», «Семнадцать мгновений весны», «Портрет Дориана Грея», «Мастер и Маргарита». Он также принял участие в съемках ряда популярных сериалов.