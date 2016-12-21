Путин рассказал, для кого следует упростить получение гражданства РФ

Москва, 21 декабря. Процедура получения российского гражданства для бывших соотечественников должна стать проще, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом заявил на встрече с руководством палат Федерального собрания.

Путин отметил, что в данный момент получение гражданства для бывших соотечественников осложнено множеством процедур и требований. Российский лидер предложил упростить формальности, чтобы облегчить процедуру получения гражданства.

Главное проблемой, с которой сталкиваются соотечественники во время расселения в России, является недостаток жилья, а также распределение их по территории и предоставление работы и соцобеспечения. Президент отметил, что репатрианты предпочитают ехать преимущественно в крупные города, а не в провинцию.