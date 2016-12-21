Путин рассказал о пользе Жириновского

Москва, 21 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин иногда изучает инициативы, которые разрабатывает лидер ЛДПР и депутат Государственной думы Владимир Жириновский.

«Там есть хорошие мысли… И духовные, и организационные там есть», — отметил глава государства на встрече с российскими парламентариями.

По словам Путина, в начале 2000-х годов Жириновский выдвинул идею, которая была реализована в виде федеральных округов.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский указал на то, что новые поручения президента РФ Владимира Путина помогут защитить малый бизнес от коррупции.

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