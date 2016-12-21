Сирия, 21 декабря. Террористы ИГ* арестовали и казнили жителя города Аль-Баб, обвинив его в помощи беженцам. В результате воздушной атаки ВВС западной коалиции во главе с США по провинции Ракка погибли несколько мирных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Артиллерийские подразделения сирийской армии обстреляли опорные пункты боевиков-оппозиционеров, расположенные в городе Сакба в пригороде Дамаска. В результате обстрела были ликвидированы несколько исламистов.

Провинция Латакия

Правительственные войска обстреляли из ракетных установок позиции радикалов Свободной сирийской армии (ССА), укрепившихся в районе Тардин. Также бойцы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по скоплениям исламистов в районе города Кабани в северном пригороде Латакии.

Провинция Алеппо

Террористы ИГ арестовали жителя города Аль-Баб, обвинив его в помощи беженцам. Боевики запретили населению покидать подконтрольную ИГ территорию. Шариатский суд приговорил мужчину к смертной казни.

Провинция Хомс

Артиллерия сирийской армии подвергла обстрелу укрепления боевиков-оппозиционеров, расположенные в окрестностях города Аль-Хула в пригороде Хомса. В ходе атаки бойцы САА уничтожили два автомобиля, оснащенные пулеметами, принадлежащие исламистам, а также ликвидировали не менее пяти террористов.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по пунктам управления террористов ИГ в районе Аль-Акедат в восточном пригороде Дейр эз-Зор. Информация об итогах воздушной операции пока уточняется.

Грузовые самолеты доставили новую партию гуманитарной помощи в провинцию Дейр эз-Зор на подконтрольную сирийской армии территорию. Груз весом в несколько тонн будет распределен между тысячами жителей провинции. В состав груза вошли продукты питания, медикаменты и другие предметы первой необходимости.

Провинция Даръа

Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков ССА, укрывшихся в районе Аль-Нуайма в пригороде Даръа. Также сообщается о столкновениях между правительственными войсками и террористами вблизи деревни Аль-Ядуда в пригороде Даръа.

Провинция Идлиб

Несколько турецких машин, а также бронетехника армии Эрдогана вошли в провинцию Идлиб. Целью вторжения Турция называет создание лагерей беженцев, покинувших город Алеппо.

Провинция Ракка

ВВС международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, нанесли серию авиаударов по населенному пункту Аль-Табка, расположенному в западном направлении от города Ракка. Очередная «ошибка» бомбардировщиков унесла несколько жизней мирных граждан, многие жители получили ранения.

Провинция Хама

ВКС РФ провели атаку позиций террористов ИГ, расположенных в районе Укайробат в восточном пригороде Хамы. В ходе воздушной операции были уничтожены семь исламистов.

Провинция Кунейтра

Артиллерия сирийской армии обстреляла опорные пункты ССА в окрестностях деревни Наба аль-Сахр, расположенной в пригороде Кунейтры. Данные о результатах атаки пока не сообщались.

Ирак

Ополченцы шиитской группировки «Хашд аль-Шааби» обнаружили неизвестную взлетно-посадочную полосу в холмах Хамрин к северо-востоку от города Бакуба. Бойцы предположили, что она была использована в качестве вертолетной площадки.

Иракские истребители нанесли серию авиаударов по ключевым пунктам управления террористов ИГ, расположенным недалеко от города Аль-Хадита в западном направлении от города Аль-Рамади. В результате воздушной операции были ликвидированы 12 исламистов.