Новогодние билборды с непристойным предложением от Ляшко шокировали киевлян

Киев, 21 декабря. В Киеве появились предновогодние баннеры с портретом лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко и провокационным предложением. Плакаты вызвали замешательство у пользователей соцсетей.

На плакате Ляшко поздравляет граждан страны с Новым годом. Надпись гласит: «Каждому украинцу сосну на новогодние праздники». Что подразумевалось под данным предложением, не уточняется.

Отметим, что нет какой-либо информации, что эти плакаты действительно имеют отношение к депутату Рады Олегу Ляшко и его соратникам.