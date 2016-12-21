Путин о перераспределении акцизов: По табаку нужно все делать аккуратно

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин в среду поддержал идею частичного перераспределения доходов от табачных акцизов на регионы. По его словам, перераспределение нужно проводить предельно аккуратно.

«По табаку тоже нужно все это делать аккуратно. Перераспределять доходы, в том числе, в пользу регионов, это имеет смысл. Мы знаем уровень задолженности регионов, правительством предпринимаются определенные шаги в этом направлении», — отметил глава государства.

Напомним, что первым с идеей перераспределить часть доходов бюджета от продажи табака на регионы выступил глава комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.