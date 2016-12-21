Россия отправит новый стыковочный модуль на МКС

Москва, 21 декабря. В 2018 году на Международной космической станции (МКС) может появиться стыковочный модуль, который рассчитан на прием сразу пяти кораблей. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Объединенной ракетно-космической корпорации» Юрий Власов.

Согласно предварительным данным, модуль полностью совместим со стыковочными узлами МКС.

Как ранее сообщало издание «Индикатор», Международная космическая станция может функционировать на орбите Земли до 2028 года.

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