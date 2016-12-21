Ханука — 2016: даты, зажигание свечей, история, латкес, суфганиет и дрейдл‏‎, концерт в синагоге

В разгар зимы, незадолго до Нового года евреи всего мира отмечают один из самых веселых и любимых детьми праздников — Хануку — праздник света и чуда, сотворенного Создателем.

Когда отмечается Ханука в 2016 году

По иудейскому календарю праздник Ханука начинается 25 числа месяца Кислев и продолжается восемь дней до 2 или 3 числа месяца Тевет.

В 2016 году праздник начнется вечером 24 декабря и продлится до 1 января 2017 года.

История праздника Ханука

История Хануки восходит ко второму веку до нашей эры, когда в 164 году до н.э. в ходе восстания Маккавеев повстанцы, ратующие за чистоту иудаизма, отбили у греков, сирийцев и ассимилированных евреев Храмовую гору Иерусалима, очистив от врагов разграбленный и оскверненный храм.

Правивший в те времена в Иудее представитель греко-сирийской династии селевкидов Антиох IV Эпифан был человеком достаточно, как сейчас бы сказали, толерантным. Евреям при нем жилось настолько хорошо, что многие (особенно из образованных слоев) решили, что в ассимиляции и отказе от некоторых строгостей иудаизма нет ничего зазорного. Короче, дошло до отрицания основополагающего тезиса иудаизма — единобожия, а там и до идолопоклонства и язычества, как говорится, рукой подать.

Это для простых людей, которые были тверды в вере, оказалось уже слишком, и в Иудее вспыхнуло восстание. Мятеж подняли члены известной богобоязненной семьи из династии Хасмонеев, и вскоре к движению примкнули многие верующие.

По легенде предводитель восставших Матитьяху Хашмонай произнес фразу: «Кто за Бога — следуйте за мной», после чего увел повстанцев в горы. В прямых боестолкновениях мятежники не могли рассчитывать на удачу — гарнизон селевкидов был гораздо сильнее. Но повстанцы оказались хитрее, они втянули греков, сирийцев и вероотступников-евреев в изнурительную партизанскую войну. После смерти Матитьяху восстание возглавил один из его сыновей — Иехуда Маккавей. (Маккавей — на иврите означает «молот»).

Война длилась долго, побеждала то одна сторона, то другая, однако кульминацией восстания стало освобождение Храмовой горы и храма. Но для очищения и освящения оскверненного врагами храма и возжигания потушенной селевкидами храмовой меноры нужно было специальное очень чистое по всем канонам приготовленное масло.

Маккавеи осмотрели все закоулки храма и только в дальнем углу нашли маленький сосуд с чистым маслом. Однако этого масла было так мало, что его могло хватить только на сутки горения меноры. Но Маккавеи не хотели ждать — они зажгли менору, используя найденное масло и надеясь на чудо. И чудо свершилось — менора горела восемь дней, пока из Галилеи не привезли новое храмовое масло. Слово «ханука» на иврите означает очищение, обновление, освящение.

Как празднуют Хануку

Смысл праздника Ханука можно сформулировать так: «Даже свет одной маленькой свечи может разогнать большую тьму». Поэтому в честь ханукального чуда евреи каждый день праздника, который длится восемь дней, зажигают по одной свече. В первый день горит одна свеча, во второй день — две, в третий день — три, и так далее, пока не будут гореть все восемь свечей. Девятая большая свеча, которая находится в середине ханукального подсвечника — ханукии — называется шамаш (на иврите — «служка»). Шамаш предназначен для зажигания остальных свечей, и его зажигают во все дни праздника перед основными свечами. Всего на Хануку зажигают 44 свечи.

Самым торжественным считается праздник зажигания первой свечи. В этот день евреи празднуют и дома, и в синагогах, особенно весело этот праздник проходит в Израиле и в Нью-Йорке, где проживает огромная еврейская община.

В этот день в городах устраивают фейерверки, во всех еврейских домах горят свечи, люди едят специальные праздничные блюда, приготовленные на масле, одаривают деньгами и подарками детей, и т.д.

Ханукальные блюда

На Хануку не принято много выпивать, хотя еврейские праздники в принципе подразумевают употребление алкоголя, а вот есть принято много, вкусно и плотно. В эти дни из уважения к маленькому кувшинчику масла, найденному Маккавями, принято есть пищу, жареную на масле, что, конечно, не очень полезно, но зато вкусно и, как говорится, нажористо.

Главные ханукальные лакомства — это жареные на масле пончики суфганиет с вареньем внутри и картофельные оладьи латкес, которые у нас называют драники.

Ханука и дети

Этот праздник по праву считается детским: на Хануку детям принято дарить подарки, а в среде европейских (и американских) евреев малышей щедро одаривают деньгами в зависимости от достатка дарителя.

Также в эти дни устраиваются детские праздники с неизменным ханукальным развлечением — играми с волчком, который на идише называется дрейдл, а на иврите‏‎ — севивон.

Дрейдл — это четырехгранный волчок, на каждой грани которого написана еврейская буква: нун, гимель, хей и шин. Это начальные буквы слов в предложении נס גדול היה שם (Нес гадоль хайя шам — «Чудо великое было там»). В Израиле вместо буквы «шин» пишут букву «пей» — «Нес гадоль хайя по» — «Чудо великое было здесь».

Дети запускают волчок по очереди, и победитель определяется по тому, грань с какой буквой выпала (каждая буква имеет свою цену). В среде европейских евреев было принято играть на деньги, сейчас дети в основном играют на конфеты или яблоки. Запуская волчок, дети и взрослые поют специальные ханукальные песни. В самом Израиле иногда играют в круглые волчки без букв — выигрывает тот, у кого севивон прокрутится дольше.

Праздник первой свечи в Петербургской синагоге

Первая свеча в Петербургской синагоге будет зажжена в 18 часов в субботу, 24 декабря. Зрелище это трогательное и волнующее: как правило, первую свечу, поднявшись на специальном подъемнике к меноре, установленной во дворе синагоги, зажигает главный раввин Санкт-Петербурга Менахем-Мендел Певзнер, беря себе в подмогу одного из своих сыновей.

После этого во дворе и в здании синагоги начинается праздник: устраивается световое шоу, в буфете синагоги продают традиционные мануальные лакомства, детям дарят подарки.

А 25 декабря в Петербургской синагоге состоится большой ханукальный концерт, в котором примут участие: группа Billy's Band, солист Мариинского театра обладатель уникального голоса бас-профундо Лев Эльгардт & Банда классиков и кантор Большой хоральной синагоги обладатель «золотого» баритона Григорий Якерсон. Концерт ведет заслуженный артист России Михаил Смирнов.

А перед началом концерта, в 18.00, во дворе синагоги состоится торжественное зажигание ханукальных свечей.