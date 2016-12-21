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Украина продлила пошлины на российские товары до конца 2017 года
Украина

Украина продлила пошлины на российские товары до конца 2017 года

Вчера 21:09
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Украина продлила пошлины на российские товары до конца 2017 года

Киев, 21 декабря. Кабинет министров Украины принял решение продлить срок отмены действия зоны свободной торговли с Россией до 31 декабря 2017 года. Об этом сообщает информационное агентство «Украинские новости» со ссылкой на копию соответствующего документа.

Стоит напомнить, что 2 января 2016 года Кабинет министров Украины ввел пошлины на российские товары, таким образом, Киев ответил на отмену режима ЗСТ со стороны России и введение экономических санкций в отношении Украины.

Москва была вынуждена ввести торговое эмбарго против Киева в связи ч тем, что с 1 января 2016 года Украина вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом.

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Кирилл Иванов
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