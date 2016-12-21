Родителям приготовиться: в РФ с 2017 года ужесточают правила перевозки детей

Москва, 21 декабря. Ряд правил перевозки детей в России со следующего года будут ужесточены. Об этом сообщают представители Госавтоинспекции.

Сами правила не претерпят изменений, однако будут ужесточены, как и ответственность за их неисполнение. В частности, родителям теперь придется покупать детское кресло с учетом веса и роста маленького пассажира. Кроме того, со следующего года родителям запретят оставлять детей младше семи лет в салоне машины даже на небольшой промежуток времени.

Отметим, что это не единственная инициатива, направленная на повышение безопасности дорожного движения. Минтранс РФ начал работать над созданием системы «Электронный путевой лист», которая позволит водителям коммерческого транспорта проходить осмотре удаленно перед выходов в рейс.