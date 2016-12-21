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Сирия сегодня: оппозиция ждет предложений, резолюция по Алеппо, ВВС Турции атаковали Аль-Баб
Новости Сирии

Сирия сегодня: оппозиция ждет предложений, резолюция по Алеппо, ВВС Турции атаковали Аль-Баб

Вчера 20:55
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Сирия сегодня: оппозиция ждет предложений, резолюция по Алеппо, ВВС Турции атаковали Аль-Баб

Сирия, 21 декабря. Чуркин рассказал о резолюции по Алеппо, Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции ждет переговоров по Сирии, турецкая авиация атаковала Аль-Баб. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин

Чуркин о резолюции по Алеппо

В принятой Советом Безопасности ООН резолюции по Сирии не говорится о создании мониторинговой миссии ООН в Алеппо, сообщил постпред России при ООН Виталий Чуркин.

По словам постпреда, главное, к чему призывают в ООН, — участвовать в эвакуации мирного населения из Алеппо. Но Россия взывала к миру с этой просьбой и без ООН, разве что в организации придумали небольшую инновацию. «Говорится, что генсек должен представить предложения по согласованию с заинтересованными сторонами, то есть и с нами, и с сирийским правительством, — добавил Чуркин. — Предложения о том, как ооновцы будут вести наблюдение за ситуацией в восточных кварталах Алеппо, чтобы там не было никаких эксцессов и нарушений международного гуманитарного права».

Постоянный представитель ООН Виталий Чуркин также отметил, что «речь не идёт о создании какой-то специальной мониторинговой миссии», а о том, что представители Организации Объединенных Наций должны найти способ «наблюдать за тем, что там происходит, об этом ещё предстоит договориться».

Сирия сегодня: оппозиция ждет предложений, резолюция по Алеппо, ВВС Турции атаковали Аль-Баб

Оппозиции никто не пишет

Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) не получал приглашения на новый раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, заявил представитель комитета Рияд Наасан Ага, добавив, что оппозиция обязательно примет приглашение, если поймет его суть.

«Должны быть изменения, мы не хотим идти по тому же кругу, как предыдущие раунды», — подчеркнул он, в заключение добавив, что ВКП отреагирует положительно на любое приглашение.

Сирия сегодня: оппозиция ждет предложений, резолюция по Алеппо, ВВС Турции атаковали Аль-Баб

Цель — Аль-Баб

Турецкая авиация нанесла удары по городу Аль-Баб, расположенному в провинции Алеппо. Местные источники сообщают, что ВВС Турции атаковали жилые кварталы города, что привело к гибели семи членов одной семьи и ранению нескольких человек, сообщает SANA. Число погибших может возрасти, — раненые находятся в тяжелом состоянии.

комментарии
Алексей Громов
#виталий чуркин #рияд наасан ага
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