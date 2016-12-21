Сирия сегодня: оппозиция ждет предложений, резолюция по Алеппо, ВВС Турции атаковали Аль-Баб

Сирия, 21 декабря. Чуркин рассказал о резолюции по Алеппо, Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции ждет переговоров по Сирии, турецкая авиация атаковала Аль-Баб. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Чуркин о резолюции по Алеппо

В принятой Советом Безопасности ООН резолюции по Сирии не говорится о создании мониторинговой миссии ООН в Алеппо, сообщил постпред России при ООН Виталий Чуркин.

По словам постпреда, главное, к чему призывают в ООН, — участвовать в эвакуации мирного населения из Алеппо. Но Россия взывала к миру с этой просьбой и без ООН, разве что в организации придумали небольшую инновацию. «Говорится, что генсек должен представить предложения по согласованию с заинтересованными сторонами, то есть и с нами, и с сирийским правительством, — добавил Чуркин. — Предложения о том, как ооновцы будут вести наблюдение за ситуацией в восточных кварталах Алеппо, чтобы там не было никаких эксцессов и нарушений международного гуманитарного права».

Постоянный представитель ООН Виталий Чуркин также отметил, что «речь не идёт о создании какой-то специальной мониторинговой миссии», а о том, что представители Организации Объединенных Наций должны найти способ «наблюдать за тем, что там происходит, об этом ещё предстоит договориться».

Оппозиции никто не пишет

Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) не получал приглашения на новый раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, заявил представитель комитета Рияд Наасан Ага, добавив, что оппозиция обязательно примет приглашение, если поймет его суть.

«Должны быть изменения, мы не хотим идти по тому же кругу, как предыдущие раунды», — подчеркнул он, в заключение добавив, что ВКП отреагирует положительно на любое приглашение.

Цель — Аль-Баб

Турецкая авиация нанесла удары по городу Аль-Баб, расположенному в провинции Алеппо. Местные источники сообщают, что ВВС Турции атаковали жилые кварталы города, что привело к гибели семи членов одной семьи и ранению нескольких человек, сообщает SANA. Число погибших может возрасти, — раненые находятся в тяжелом состоянии.