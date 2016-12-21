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Путин и ас-Сиси поговорили о возобновлении авиасообщения между РФ и Египтом
Политика

Путин и ас-Сиси поговорили о возобновлении авиасообщения между РФ и Египтом

Вчера 20:48
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Путин и ас-Сиси поговорили о возобновлении авиасообщения между РФ и Египтом

Москва, 21 декабря. Президенты Египта и России по телефону обсудили возможность возобновить авиасообщение между Россией и Египтом. Лидер Египта Абдельфаттах Ас-Сиси выразил соболезнование России в связи с убийством посла Андрея Карлова в Анкаре.

Разговор состоялся по инициативе египетской стороны, информирует пресс-служба Кремля. Лидеры стран обсудили ситуацию в ближневосточном регионе, в том числе конфликт в Сирии и Ливии. Ас-Сиси и Путин подчеркнули необходимость объединения международных усилий для борьбы с терроризмом. 

Путин и его египетский коллега обменялись мнениями по актуальным темам двусторонней повестки дня, отметили результаты совместной работы российских и египетских экспертов в области авиабезопасности. Подняли в беседе вопрос о возможном скором возобновлении в ближайшей перспективе регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром.

комментарии
Таисия Григорьева
#владимир путин #абдельфаттах сиси
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