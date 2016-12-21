Путин рассказал о проблемах с охраной российских послов

Москва, 21 декабря. Российская сторона должна договориться с другими странами об усилении мер по охране послов. Об этом в среду заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства указал на правило, согласно которому охрана посольства может работать исключительно на территории самого дипведомства.

«Дело не в Турции, дело в том, что это в большинстве стран так… В некоторых странах, с учетом особенностей происходящих там процессов, можно было бы договориться и о другом», — подчеркнул Путин.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил тот факт, что убитый в Анкаре российский посол Андрей Карлов был блестящим дипломатом.

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