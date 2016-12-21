Путин рассказал, как будет расти зарплата россиян

Москва, 21 декабря. Ситуация с доходами россиян в скором времени начнет улучшаться. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин во время встречи с депутатами.

Глава государства отметил, что в последнее время зарплаты россиян действительно «немножко припали», однако в последние месяцы наблюдается рост реальных доходов населения.

«Чуть-чуть, но все-таки начала за последние месяцы расти реальная заработная плата. Это дает нам основание полагать, что эта ситуация будет выправляться», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Путин продлил на год мораторий на индексацию зарплат чиновников, военнослужащих и судей.