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Эрдоган объяснил, почему убийцу посла Карлова ликвидировали на месте преступления
Политика

Эрдоган объяснил, почему убийцу посла Карлова ликвидировали на месте преступления

Вчера 20:30
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Эрдоган

Анкара, 21 декабря. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему полиция ликвидировала на месте происшествия Мевлюта Алтынташа, убийцу российского посла Андрея Карлова.

«Есть спекуляции на тему, почему его не взяли живым. Но за это пришлось бы заплатить, он бы мог убить нескольких полицейских», — прокомментировал ситуацию президент Турции.

Полицейские, как отметил Эрдоган, рассказывая о событиях того ужасного вечера, отметили, что боевик сделал подозрительное движение рукой, возможно, намереваясь достать бомбу. В таких случаях у сотрудников полиции есть инструкция стрелять на поражение. Расследование убийства Карлова ведет двусторонняя комиссия с участием российских следователей.

Турецкие власти настаивают на том, что убийца российского посла был связан с оппозиционером Гюленом.

комментарии
Таисия Григорьева
#реджеп тайип эрдоган
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