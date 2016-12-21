Путин надеется на конструктивную работу парламента в 2017 году

Москва, 21 декабря. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил парламентариев за быструю и активную работу над федеральным бюджетом. Об этом он сообщил на встрече с руководством Госдумы и Совета Федерации.

Глава государства назвал важнейшим событием года выборы в Госдуму и отметил, что это не помешало депутатам сразу же включиться в работу.

«Я особо хотел бы поблагодарить вас за те решения, которые были приняты за в общем-то не такое уж и продолжительное время, и, прежде всего, за активную работу и принятие главного финансового документа страны, бюджета России, что чрезвычайно важно для того, чтобы экономика развивалась стабильно и бюджетные процессы оказывали необходимое положительное воздействие на экономику страны в целом», — сказал Путин.

Российский лидер также выразил надежду, что в 2017 году работа парламентариев будет такой же конструктивной.

Напомним, 20 декабря президент РФ Владимир Путин утвердил федеральный бюджет России на 2017 год и плановый период на 2018–2019 годы.