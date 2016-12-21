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МИД РФ удивлен зацикленностью администрации Обамы на санкциях
Политика

МИД РФ удивлен зацикленностью администрации Обамы на санкциях

21.12.2016 20:15
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МИД РФ удивлен зацикленностью администрации Обамы на санкциях

Москва, 21 декабря. Российские власти не оставят без ответа введения новых санкций со стороны США. Об этом в среду заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, время, форма и охват контрсанкций будут определены позже. 

«Вызывает недоумение сам факт подобной зацикленности администрации Б.Обамы на оказании всяческого давления на Россию. Вместо того, чтобы вплотную заняться координацией усилий в борьбе с новыми вызовами современности, в первую очередь, терроризмом и экстремизмом, в Белом доме продолжают пытаться болезненно нас «наказать», — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД РФ.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства выразила надежду на то, что новое руководство США откажется от конфронтационных методов действующего президента Барака Обамы и приступит к нормализации отношений с Россией. Ранее сообщалось, что США расширили список санкций против России в связи с отсутствием прогресса по урегулированию ситуации на Украине.

комментарии
Геннадий Плющев
#барак обама #мария захарова
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