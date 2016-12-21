Контактная группа договорилась о прекращении огня в Донбассе с 24 декабря

Минск, 21 декабря. Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о режиме прекращения огня с полуночи 24 декабря. Об этом по итогам заседания контактной группы в Минске сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

Он пояснил, что в ходе заседания было достигнуто соглашение о прекращении боевых действий в Донбассе, что сможет обеспечить спокойствие на время Новогодних праздников.

«Мы, члены группы и представители ДНР и ЛНР, подчеркивая необходимость обеспечения мира и спокойствия, и в связи с предстоящими праздниками подтверждаем свою приверженность соблюдению всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня начиная с 00:00 24 декабря по киевскому времени», — сказал он.

Стоит отметить, что с 20 декабря украинские силовики пытаются прорвать оборону ЛНР в районе Дебальцево. По данным ЛНР, за время противостояния в районе Дебальцево ВСУ потеряли 40 человек убитыми, еще более 50 получили ранения.