Новости США: последний запрет Обамы, Трамп усомнился в умственных способностях Клинтона

Новости США, 21 декабря. Обама хочет запретить бурение нефти на арктическом шельфе. Трамп ответил на критику Билла Клинтона. Мишель Обама заявила, что наблюдение за президентскими выборами 2016 года стало для нее «болезненным». День Зимнего солнцестояния — самый короткий день в году.

Запрет на бурение на арктическом шельфе

Президент США Барак Обама запретил продавать права на разработку большинства принадлежащих Соединенных Штатам шельфовых участков в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах. Об этом говорится в совместном заявлении властей США и Канады, опубликованном на сайте Белого дома.

Под запрет также попадает геологоразведочная деятельность в федеральных водах Аляски в Чукотском море и большая часть моря Бофорта в Атлантике от Новой Англии до Чесапикского залива. Ограничения не коснутся ранее начатых работ, которые проводят нидерландско-британская Royal Dutch Shel, итальянская Eni, испанская Repsol. Вслед за США такой же запрет может установить Канада. В документе говорится, что запретительная мера будет пересматриваться каждые пять лет на основе данных, полученных в результате изучения состояния климата и моря.

Инициаторами решения стали американские защитники окружающей среды, которые много раз просили Обаму запретить расширение добычи нефти на шельфовых участках, обращая внимание на ущерб, причиняемый природе Арктики нефтедобывающими компаниями.

Трамп обвинил Клинтона в провале супруги

Избранный президент Дональд Трамп резко отреагировал на критику экс-президента США и мужа кандидата в лидеры страны Хиллари Клинтон. Билл Клинтон в интервью одной из нью-йоркских газет заявил, что Трамп «особо ничего не умеет». В ответ Трамп написал во вторник на своей странице в Twitter: «Это он ничего не умеет». Миллиардер также опроверг утверждение о том, что он якобы позвонил Клинтону в день выборов.

«Билл Клинтон заявил, что я звонил ему после выборов. Неправда, это он позвонил мне, с очень теплыми поздравлениями», — прокомментировал Трамп слова Клинтона.

Миллиардер также вернул Клинтону намек на слабый ум, отметив, что экс-президент «не шибко умен», особенно в том, чтобы получить голоса людей даже с неограниченным бюджетом на выборах в жизненно важных неопределившихся штатах. Штаб Клинтон, по его мнению, сосредоточился на не тех штатах.

Ранее Билл Клинтон заявил, что единственное, что может Трамп - это "заставить проголосовать за себя озлобленных белых мужчин". Отвечая на вопрос о вмешательство российских хакеров в избирательный процесс, он сиронизировал: "У вас должен быть один балл IQ, чтобы не признавать то, что происходит".

Болезненные выборы

Первая леди Соединенных штатов Мишель Обама заявила, что наблюдение за президентскими выборами 2016 года стало для нее «болезненным».

«Знаете, Эти выборы были для меня очень сложными — как для гражданина. Наблюдать и ощущать всё это очень болезненно», — рассказала в своем прощальном интервью Мишель Обама американской телеведущей Опре Уинфри.

Ранее она говорила журналистам журнала People, что ушла спать до объявления окончательных результатов выборов в момент, когда Трамп начал обходить Клинтон. Как известно, супруга Барака Обамы яро поддерживала кандидатку в президенты США от демократической партии.

«Так что можно сказать, что я уже смирилась с результатами до того, как о них прочитала», — добавила Мишель.

Самый короткий день

День зимнего солнцестояния в 2016 году выпадает на 21 декабря. Самый короткий день в году начинается в среду в 10:45 UTC. Солнцестояние — один из двух дней в году, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. В году два солнцестояния — зимнее и летнее. В день зимнего солнцестояния солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом.

В эти декабрьские дни за полярным кругом наступает полярная ночь, которая не обязательно означает полную темноту в течение всех суток. Главная ее особенность в том, что солнце не поднимается над горизонтом. На Северном полюсе Земли не видно не только солнца, но и сумерек, и местонахождение светила можно узнать лишь по созвездиям.

Совершенно другая картина в районе Южного полюса Земли — в Антарктиде в это время день длится круглые сутки. 21 декабря Солнце пересекает 18 часовой меридиан и начинает подниматься вверх по эклиптике, начиная путь к весеннему равноденствию, когда оно пересечет небесный экватор.

Момент солнцестояния ежегодно сдвигается, так как продолжительность солнечного года не совпадает с календарным временем. Начиная с доисторических времен зимнее солнцестояние отмечали как крайне важное событие. Во многих культурах в этот день праздновали рождение Солнца и нового года.