Осужденный после Евро-2016 фанат из РФ решил остаться во французской тюрьме

Париж, 21 декабря. Арестованный во Франции российский футбольный фанат Сергей Горбачев отказался покидать французскую тюрьму до января, несмотря на освобождение до нового года. Об этом сообщил сотрудник отдела по работе с болельщиками тульского «Арсенала» Михаил Максимов.

«Сергея должны были отпустить уже завтра-послезавтра вместе с третьим осужденным Николаем Морозовым. Однако Сергей решил не оставлять своего друга Алексея Ерунова и по личной инициативе попросил отбыть на родину вместе с Алексеем. В Россию они вернутся в середине января, примерно 16-17 числа», — сообщил Максимов в комментарии ТАСС.

Напомним, в июле 2016 года суд Марселя приговорил за участие в беспорядках к тюремному заключению на срок от одного до двух лет директора по работе с болельщиками московского «Локомотива» Алексея Ерунова, директора фан-клуба ФК «Арсенал» (Тула) Сергея Горбачева и болельщика московского «Динамо» Николая Морозова.