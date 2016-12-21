Сирийские учения. Колонка Романа Носикова

В среде людей, претендующих на звание «совесть нации», стало хорошим тоном упрекать президента России Владимира Путина за то, что тот назвал операцию ВКС России в Сирии хорошими учениями. Эти люди полагают, что это цинично. И они доносят свое мнение, распространяя картинки с постановочными кадрами разрушений «из Алеппо» (как будто там до появления ВКС все было цело) и цитатой Путина про учения.

А учения действительно идут.

Что такое учения? Учения — это боевая учеба по решению армией задач максимально приближенных к боевым. Получается, что войну в Сирии главнокомандующий не рассматривает как реальную боевую обстановку, а только как «приближенную» к боевой? Что же тогда реальная боевая обстановка? К чему готовимся?

У меня есть предположение.

Россия готовится к войне, которая потребует совокупных усилий всего российского народа по отражению агрессии, направленной на территорию нашей страны.

Таким образом, учения нужны не только ВКС России, не только армии, а всему российскому обществу. Страна проверяет себя на боеготовность. Все части общества, все профессии, все отрасли, все классы.

Идет большая проверка. В том числе, и на вшивость.

Трагическая гибель российского посла в Турции Андрея Карлова тоже стала проверкой и поводом для выводов не только в отношении службы безопасности МИД, но и в отношении картины мира и российского общества в целом.

Когда только раздались выстрелы в Анкаре, я уже знал, что будет дальше, каким будет эхо в информационном пространстве.

То, что свидомые украинцы будут праздновать это как свою личную победу, и так было понятно. Там, на этой территории деградировавшей части человечества праздновали даже смерть 50 иркутчан, отравившихся поддельной настойкой боярышника. И это как будто у самих люди сотнями не отправляются на тот свет по той же самой причине.

Впрочем, ничто не мешает нам поставить еще одну галочку.

Также было совершенно понятно, что наша «оппозиция» использует смерть соотечественника для очередных обвинений в адрес действующей власти, призывов к пацифизму, уходу из Сирии и прочей «арии Каца» из оперы «На Дерибасовской».

Антон Орех: «...все, что случилось в Анкаре - это безусловное следствие войны в Сирии. Нам нечего было там делать. Там у России нет никаких интересов, ради которых стоило бы жертвовать жизнями своих граждан. Мы сегодня вспоминаем Андрея Карлова, но не так давно хоронили медсестер, погибших под обстрелом, хоронили тех самых летчиков, которых сбили турки, хоронили военных советников и просто военнослужащих. Все они были бы сегодня живы, если бы мы в эту Сирию не полезли. И, к сожалению, гибель российского посла - не последняя».

Дмитирий Гудков: «Кто из элит хочет продолжения бессмысленной войны, жертвой в которой может стать каждый, а не только вчерашний срочник? Кто хочет стать новым мучеником за режим?».

Предсказуемо отреагировала и ультрапатриотическое крыло оппозиции: «Убийство посла - это признак слабости России, нужно немедленно отомстить Турции, а иначе - слабак».

Также предсказуемы были CNN и DW, довольно твердо вставшие на позицию одобрения убийства.

Красочную подборку высказываний наших доброжелателей разных сортов сделал Захар Прилепин в своем блоге. Желающие могут насладиться.

Для полноты картины не хватало только одного. Оставалось только подождать. И вот сегодня, наконец, картина завершена — ответственность за убийство российского посла взяла на себя группировка «Джейш аль-Фатх» — сирийская оппозиция на 90% состоящая из «Аль-Каиды» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.). В качестве мотива указаны действия ВКС России в Алеппо.

Лучшей демонстрации на предмет того, чьи интересы обслуживали все это время вышеописанные группы, организации, лица, — по собственной дури ли, за деньги, по убеждениям ли — невозможно придумать.

И, в принципе, это можно считать одной из удач сирийских учений.

Но как ни странно, на этот раз лучшим выступлением был не украинский хор, не либеральный ансамбль и не ультрапатриотическая самодеятельность. Лучше всего выступил бывший депутат Дмитрий Геннадьевич Гудков, пытавшийся устроить на трупе аналитику и прояснить согражданам с чего все началось. Вот что сказал Дмитрий Геннадьевич: «Не случись когда-то дела Магнитского — не было бы первых санкций. Не было бы их — не было бы охлаждения, без него не случилась бы Украина…».

А ведь прав Дмитрий Геннадьевич. Прав. Почти. Но кое-чего Дмитрий Геннадьевич не договорил.

Во-первых, причиной санкций по делу Магнитского был отнюдь не сам Магнитский, а вступление России в ВТО. США было необходимо ввести новые санкции против России, чтобы снизить экономический и политический эффект от этого вступления.

Во-вторых, само дело Магнитского — само по себе — это финал системы, сложившейся в 90-е годы. Признак окончательного завершения колониальной политической и экономической системы — конец эпохи присвоения национальных богатств России.

В-третьих, Дмитрий Геннадьевич верно подметил, что без охлаждения не было бы Украины. Верно. Но это не первый украинский Майдан, а второй. А до первого Майдана была «революция роз» в Грузии. Что же послужило причиной этих событий, если пользоваться методом Дмитрий Геннадьевича и искать причину не в «свободолюбивых народах против коррупции», а во внутренних делах России?

ЮКОС, конечно. Дело ЮКОС — это начало слома колониальной системы, которая была окончательно доломана делом Браудера.

Так что получается, что к убийству российского посла мы пришли от требования уплаты налогов.

То есть войну, ненависть, убийства — порождает само существование России как суверенного государства.

И это сообщил нам оппозиционер Гудков, которого никто за язык не тянул, не пытал, спички под ногти не засовывал — язык интеллектуального оппозиционера сам внутри оппозиционной головы загремел аки в колоколе.

Что хотелось бы отметить? Избрание на пост президента США Дональда Трампа означает, что США смирились с тем, что Россия — суверенное государство, с которым надо договариваться, принуждать которое - бесполезно. Это коренным образом меняет положение тех людей, из которых предыдущая администрация создавала рычаг для внутреннего шантажа.

Самая страшная участь — это, наверное, участь тех, кто делал гешефт на вражде двух мощных субъектов непосредственно перед их примирением.