Компания Ford создала похмельный костюм для молодых водителей

Москва, 21 декабря. Компания Ford разработала специальный костюм, который имитирует состояние алкогольного похмелья, для обучения молодых водителей.

Разработка будет применяться в европейской программе обучения Driving Skills for Life с целью показать начинающим водителям опасность симптомов похмельного синдрома.

Костюм состоит из жилета, утяжелителей для рук и ног, шапочки, очков и наушников. Весит все это более 17 кг. Создатели костюма также придумали, как наградить автомобилистов головной болью, головокружением и трудностями с концентрацией внимания. Для этого они поместили в очки лампочку, которая светит прямо в глаза и создает эффект светобоязни. Наушники, в свою очередь, необходимы для придания эффекта повышенной чувствительности к звукам, а также акустическим эффектам головной боли, сообщает «Свободная пресса».