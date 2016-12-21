Роспотребнадзор поддержал программу «Ревизорро»

Москва, 21 декабря. Роспотребнадзор не имеет претензий к работе участников программы «Ревизорро». Такое заявление сделали в среду сотрудники ведомства.

«Сюжеты в средствах массовой информации о нарушениях обязательных санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с требованиями федерального законодательства являются основанием для проведения внеплановых проверок Роспотребнадзора», — пояснили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Напомним, что ранее МВД России заявило о недопустимости проведения инспекций ресторанов журналистами программы «Ревизорро», поскольку они превышают свои полномочия и берут на себя функции надзорных органов. Руководство телеканала «Пятница» ответило, что не получало никаких претензий от МВД.