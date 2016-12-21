Путин объяснил, как санкции мешают РФ и Западу отражать удары террористов

Москва, 21 декабря. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что после трагедии в Берлине западные партнеры будут теснее сотрудничать с Россией в борьбе с террором.

На встрече с парламентариями в среду Путин сказал, что санкции и другие ограничения разобщают государства и не дают объединять усилия в борьбе с терроризмом, общим злом.

«И мы пропускаем удар из-за этого — и мы, и они», — заявил Путин.

Российский лидер заметил, что Москва всегда готова к сотрудничеству. «Надеюсь, что последние трагические события, в том числе и в Германии, будут побуждать наших партнеров теснее работать вместе с нами по этому важному для всех направлению», — сказал глава государства.

В понедельник в Берлине грузовик протаранил толпу на рождественской ярмарке, погибли 12 человек.