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Косачев объяснил, почему не охраняли убитого в Анкаре посла Карлова
Политика

Косачев объяснил, почему не охраняли убитого в Анкаре посла Карлова

Вчера 20:27
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Косачев объяснил, почему не охраняли убитого в Анкаре посла Карлова

Москва, 21 декабря. Послу Российской Федерации Андрею Карлову могли предоставить охрану в том случае, если бы была получена информация об угрозе жизни дипломата. Об этом журналистам в среду сообщил председатель международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев.

«Можно рассуждать, почему такой информации не оказалось, вопросов остается много. На мой взгляд, это несовпадение той информации, которая была, с той угрозой, которая существовала», — объяснил сенатор.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре нанесло серьезный урон престижу Турции.

Читайте по теме: Персональная месть: кто стоит за убийством российского посла Карлова

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