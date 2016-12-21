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Мэр Нижнего Новгорода оправдался за квартиры в Майами
Россия

Мэр Нижнего Новгорода оправдался за квартиры в Майами

Вчера 20:00
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Мэр Нижнего Новгорода рассказал о квартирах его жены в Майами

Нижний Новгород, 21 декабря. Мэр Нижнего Новгорода Иван Карнилин заявил, что квартиры в Майами, о которых сообщил Алексей Навальный, находятся в собственности у его бывшей жены.

Карнилин подчеркнул, что развелся с женой за полгода до избрания мэром Нижнего Новгорода.

«Недвижимость в США приобреталась моей бывшей супругой в 2013-2014 году. Это было вложение средств – тогда доллар стоил около 30 рублей, я работал в коммерческой структуре, и закон не запрещал владеть зарубежной недвижимостью», — пояснил Карнилин.

Ранее Алексей Навальный заявил, что полная тезка жены главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина Альбина Карнилина владеет двумя квартирами в Майами общая стоимость, которых достигает двух миллионов долларов.

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Кирилл Иванов
#иван карнилин
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