Как слово отзовется: извинится ли NY Daily News за статью об убийстве Карлова

МИД РФ требует извинений от New York Daily News за статью, оправдывающую убийство посла Андрея Карлова. Об этом сегодня, во время общения с журналистами, заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

Напомним, что автор данной статьи, корреспондент New York Daily News Герш Кунтцман назвал убийство Карлова «свершившимся правосудием». «Он также написал, что события в Анкаре напомнили ему убийство немецкого дипломата Эрнста фом Рата (Ernst vom Rath) в Париже в 1938 году», — отмечает Захарова. Она подчеркнула, что сравнение российского дипломата с послом фашистской Германии некорректно.

«Герш Кунтцман, вы серьезно сравниваете мотивацию еврейского студента Гершеля Гриншпана с идеями, двигавшими Мевлютом Алтынташем?! Вы хоть поняли, что приравняли борьбу евреев с антисемитизмом конца 30-х годов с террористическими методами «Исламского государства» и «Нусры» (обе запрещены в России, — прим. ФАН), которые взяли на себя ответственность за этот теракт? Для Вас это одно и то же?» — недоумевает представитель МИД РФ.

Уже в скором времени министерство иностранных дел направит в редакцию New York Daily News официальное письмо с требованием принести извинения. Сверх того, Захарова призывает антифашистские организации во всем мире дать оценку слов Кунтцмана и проведенных им параллелей.

Какое развитие получит вся эта история? Будут ли принесены официальные извинения? С этими вопросами Федеральное агентство новостей обратилось к двум своим постоянным экспертам.

«Общее негативное отношение американских СМИ к России никак не связано с данным инцидентом. Судя по всему, у данного конкретного журналиста попросту полностью отсутствует мораль. Любое оправдание подобного рода инцидента — более того, героизация преступника — является чем-то за гранью добра и зла. Уж точно за гранью морали. Сложно предположить какой-то конкретный алгоритм действий в данной ситуации. Но, конечно, прежде всего, Российская Федерация должна четко обозначить свою позицию касательно подобного рода высказываний. Судя по всему, эта позиция будет иметь определенные последствия для граждан других стран, которые подобным образом пытаются привлечь к себе внимание. Я не удивлюсь, если господин Кунтцман найдет себя в списке невъездных лиц в Россию», — приводит свою точку зрения Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.

Станислав Бышок, политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO, считает, что вряд ли российский МИД получит от редакции New York Daily News какой-либо удовлетворительный ответ.

«Скорее всего, издание все же заступится за своего колумниста. Там скажут, что мы, конечно, понимаем чувства россиян, но если наш коллега сам не захочет извиняться, мы его принуждать не будем. Для аргументации своего ответа New York Daily News сошлется на принципы свободы слова. Возможно, нам этот ответ покажется аморальным, но — с точки зрения той информационной среды, в которой варятся американские журналисты и которую они, частично, продуцируют — это будет вполне нормальный ответ», — отмечает он.

Все же, добавляет Бышок, колумнисты — в том числе колумнисты популярных западных газет — находятся в том же самом информационном пространстве, что и большинство их сограждан. «В американском информационном пространстве Россия — это страна-агрессор. После Второй мировой войны она захватила и оккупировала половину Европы. Потом, когда СССР и Варшавский договор распались, Россия оккупировала Чечню — как будто бы Чечня это отдельная страна. Сейчас Россия захватила Донбасс и — из одной только злости — вместе с Башаром Асадом бомбит Алеппо. Если жить в таком мире, как живут в нем американские журналисты, то все написанное Кунтцманом может показаться правдой», — продолжает политолог.